Доклад Первого вице-министра национальной экономики Кусаинова М.А. по вопросу развития государственно-частного партнерства на заседание коллегии МНЭ

(г. Астана, 23 февраля 2017 года)

В соответствии с посланием Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» расширение применения механизма государственно-частного партнерства дает большой потенциал развитию предпринимательства.

В этой связи, разрешите доложиться о проведенной работе и текущей ситуации по внедрению ГЧП в Казахстане.

Для повышения привлекательности проектов ГЧП и их широкого применения, в частности в регионах, за период с 2013 по 2016 годы в законодательство внесен ряд концептуальных изменений:

1. Предоставлена полная самостоятельность акиматам по планированию, разработке, экспертизе и проведению конкурсов по местным концессионным проектам со стоимостью до 9 млрд. тенге (4 млн. МРП).

2. Принят Закон «О государственно-частном партнерстве», позволяющий реализовывать ГЧП во всех сферах экономики и применять в регионах упрощенные процедуры проведения конкурса и заключения контракта для малых форм ГЧП (детсады, поликлиники, ФОК и т.п.).

(Малые проекты ГЧП - стоимость которых не превышает 9 млрд. тенге (4 млн. МРП (как в ГПИИР-2).

3. На сегодня, до МИО доведены лимиты принятия государственных обязательств по проектам ГЧП на 2017 год в размере 351,1 млрд. тенге.

4. В соответствии с поручением Главы государства Министерством в начале 2016 года была проведена широкомасштабная разъяснительная работа в регионах по практическому применению законодательства в сфере ГЧП.

По итогам данной работы, подготовлены и представлены для всех заинтересованных лиц Практические рекомендации по реализации проектов ГЧП с приложением готовых заполненных форм документаций по типовым проектам.

5. Приняты Дорожные карты по развитию ГЧП на 2016-2018 годы на республиканском и местном уровнях.

6. В июне 2016 года в Программе «Дорожная карта бизнеса 2020» предусмотрено применение инструментов субсидирования и гарантирования по кредитам в рамках проектов ГЧП и на постоянной основе оказание сервисной поддержки (консультаций) бизнесу по участию в проектах ГЧП.

7. В декабре 2016 года приказом Министерства утверждены типовые документации по детскому саду, общежитию в колледжах, уличному освещению, строительству жилья, физкультурно-оздоровительному комплексу, поликлинике и семейно-врачебной амбулатории.

Применение упрощенных процедур с использованием типовых документаций позволяет сократить сроки от экспертизы концепции до заключения контракта до 4-6 месяцев, что в 2,5 раза меньше стандартных процедур.

На сегодня, приказ находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции.

8. В соответствии с предложениями Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», банков второго уровня и регионов внесены изменения в Правила планирования и реализации проектов ГЧП по сокращению сроков экспертиз и согласований:

- концепции проекта с 75 дней до 30, включая экспертизу и согласования НПП, КРЕМЗК, отраслевого органа и МНЭ;

- конкурсной документации с 75 дней до 45, включая экспертизу и согласования КРЕМЗК, МФ и МНЭ;

- квалификационного отбора с 15 дней до 5.

Данные поправки вступили в силу с 9 января 2017 года.

Справочно: Приказ МНЭ «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан» принят 22.11.2016 года за № 480 (гос.регистрация от 22.12.2016 года № 14553, официально опубликован в ИПС «Әділет» 30.12.2016 года, вступил в силу 09.01.2017 года).

Это позволит сократить сроки экспертизы и согласования в 2 раза. Дополнительно Министерством будет продолжена работа в данном направлении с учетом нарабатываемой практики реализации проектов.

9. В соответствии с запросами акиматов актуализирована Методика по определению лимита государственных обязательств (приказ МНЭ), в части повышения возможности МИО планировать большее количество проектов. В обновленной методике, при определении лимитов МИО учитываются доходы с учетом субвенций и изъятий, что позволит увеличить лимиты МИО на 2017 год почти в 2 раза.

Таким образом, на сегодняшний день регионам представлена необходимая самостоятельность по подготовке и реализации проектов ГЧП, разработана соответствующая законодательная и методологическая база, сформирована институциональная система, проведены соответствующие разъяснительные мероприятия.

О текущей ситуации по проектам ГЧП, сообщаю, что в настоящий момент, согласно отчетам центральных и местных органов, на различных стадиях готовности находятся 319 проектов, из которых 297 проектов на региональном уровне, 22 проекта - на республиканском уровне.

С учетом принятых законодательных и системных мер усилилась активность регионов по подготовке и реализации проектов ГЧП в регионах.

Так на сегодня, уже заключены договора по 31 проекту на сумму 21,2 млрд. тенге;

на стадии конкурса и объявления конкурса находятся 16 проектов на сумму 11,4 млрд. тенге;

на стадии разработки концепции/концессионного предложения находятся еще 250 проектов на сумму 776,3 млрд. тенге.

В целом по прорабатываемым регионами проектам отмечаем, что основной пул проектов приходится на дошкольные учреждения, поликлиники и врачебные амбулатории, объекты культуры и спорта.

В целом, в соответствии с посланием Главы государства народу Казахстана и для дальнейшей активизации развития ГЧП в 2017 году, Министерством:

1. Для активного запуска регионами механизма упрощенных процедур для малых типовых проектов в дополнение к утвержденным типовым документациям по 7 проектам, в 2017 году будет разработана типовая документация еще для трех проектов, такие как автовокзал, завод по твердым бытовым отходам и сервисно-заготовительный центр.

2. В целях разъяснения положений типовых документаций и проводимых мер по практическому применению законодательства о ГЧП, Министерством будет проведена широкомасштабная методологическая работа в регионах с участием представителей МИО и бизнес-сообщества.

3. Для привлечения более широкого круга инвесторов путем обеспечения доступа к консолидированной информации по проектам ГЧП, Министерством будет запущена Единая информационная база по проектам ГЧП для обеспечения доступности информации для потенциальных инвесторов.

4. Для дальнейшего упрощения процедур по проектам ГЧП и ускорения процесса реализации проектов ГЧП предлагается внесение изменений и дополнений в законодательство в области ГЧП в части:

1) внедрения «программного» ГЧП для комплексного оказания государственных услуг и функций;

2) упрощения процедур планирования проектов ГЧП, исключения этапа разработки концессионного предложения и концепции проекта ГЧП.

Данная мера позволит сократить сроки планирования проектов ГЧП дополнительно на 30 рабочих дней.

В целом, считаем что вышеуказанные меры позволят активизировать внедрение ГЧП в традиционных сферах ответственности государства и выполнению поручений, озвученных в послании Главы государства.

Благодарю за внимание!