На следующих переговорах по Сирии обсудят обмен пленными

ООН нацелена на прямые переговоры по Сирии, но их пока более эффективно проводить через посредника.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что пятый раунд пройдет в марте, но не уточнил дату проведения переговоров, передает Газета.ru.





По итогам четвертого раунда межсирийских переговоров в Женеве он заявил, что ООН готова между раундами организовать дискуссии в различных форматах, если это потребуется.





Он сообщил, что ООН нацелена на прямые переговоры по Сирии, но их пока более эффективно проводить через посредника.





Де Мистура отметил, что по итогам «Женевы-4» стороны согласились, что все темы межсирийских переговоров будут обсуждаться параллельно.





По его словам, сирийское правительство предоставило интересные предложения по обмену пленными.

«Мы получили интересные предложения от делегации правительства относительно конкретной возможности обмена задержанными и похищенными людьми. Очевидно, что подходящее место для [обсуждения] этого — Астана», — сказал эмиссар.

Ранее сообщалось, что де Мистура направил сирийской оппозиции список из 12 принципов урегулирования.



