В Алматы легковушка протаранила светофор

Светофор упал на другой припаркованный автомобиль, который приехал на СТО.

В Алматы на улице Розыбакиева произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

Subaru двигался по Розыбакиева в северном направлении. В южном направлении ехала Lada. Водитель первой при повороте налево не пропустил Lada.

От удара Subaru отбрасывает на тротуар, где он врезается в светофор. Светофор в свою очередь упал на другой припаркованный автомобиль, который приехал на СТО.

В результате ДТП обошлось без пострадавших.







