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Экс-посол Польши Алтай Абибуллаев попросил воздержаться от распространения слухов о нем

4 марта 2017, 13:34

Об этом он написал на своей странице в Twitter.


Бывший чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Польше Алтай Абибуллаев попросил не пускать слухи о его персоне, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Прошу вас воздержаться от любых комментариев и распространений ненужных слухов и домыслов обо мне, что преследуется законодательством РК", - написал Абибуллаев.


1 марта 2017 года Главой государства принято решение освободить от занимаемой должности Алтая Абибуллаева.

9 февраля Комиссия при Президенте РК приняла решение внести на имя Главы государства рекомендацию по наложению на посла Казахстана в Польше Алтая Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Фото: YouTube

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