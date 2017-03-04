Экс-посол Польши Алтай Абибуллаев попросил воздержаться от распространения слухов о нем
4 марта 2017, 13:34
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Бывший чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Польше Алтай Абибуллаев попросил не пускать слухи о его персоне, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Прошу вас воздержаться от любых комментариев и распространений ненужных слухов и домыслов обо мне, что преследуется законодательством РК", - написал Абибуллаев.
Прошу вас воздержаться от любых комментариев и распространений ненужных слухов и домыслов обо мне, что преследуется законодательством РК.— Amb. Altay Abibulla (@AltayOrtCom) 3 марта 2017 г.
1 марта 2017 года Главой государства принято решение освободить от занимаемой должности Алтая Абибуллаева.
9 февраля Комиссия при Президенте РК приняла решение внести на имя Главы государства рекомендацию по наложению на посла Казахстана в Польше Алтая Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.
Фото: YouTube
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