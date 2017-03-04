В Алматы отметили Всемирный день Гражданской обороны
4 марта 2017, 14:08
Пожарные, спасатели рассказывали всем посетителям о возможностях техники и оборудования, находящегося в автомобилях.
Для жителей и гостей города Алматы в рамках Всемирного дн Гражданской обороны была представлена современная пожарная и специальная техника, применяемая органами гражданской защиты при выполнении задач по ликвидации ЧС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
Выставленная техника была в полном распоряжении всех интересующихся: можно было посидеть в кабине пожарного автомобиля, осмотреть аварийно-спасательные инструменты, узнать тактико-технические характеристики и, конечно же, оставить фото на память. Пожарные, спасатели рассказывали всем посетителям о возможностях техники и оборудования, находящегося в автомобилях.
Был продемонстрирован многоцелевой пожарно-спасательный автомобиль «АПМ». Тушит пожары мелкодисперсной водой, что при тушении верхних этажей многоэтажек помогает избежать такого фактора как излишне пролитая вода. Также данный автомобиль при аварии небольшой котельной может переключить на себя отопление двух многоэтажных жилых домов, что не позволит разморозить систему отопления в квартирах.
У гостей была возможность с близкого расстояния рассмотреть самый высокий в Казахстане коленчатый подъемник для спасения людей с высоты 90 метров.
Также населению и учащимся представлен уникальный тренажер - симулятор землетрясений на мобильной платформе. Спасатели провели уроки безопасности при ЧС с демонстрацией на тренажёре имитации горизонтальных и вертикальных толчков землетрясения до 6-ти баллов.
В развернутом палаточном городке сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы с представителями «Общества красного полумесяца» города Алматы проводили всевозможные игры по «Азбуке выживания» в различных чрезвычайных ситуациях.
Фото: пресс-служба ДЧС
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