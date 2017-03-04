В Алматы отметили Всемирный день Гражданской обороны

Выставленная техника была в полном распоряжении всех интересующихся: можно было посидеть в кабине пожарного автомобиля, осмотреть аварийно-спасательные инструменты, узнать тактико-технические характеристики и, конечно же, оставить фото на память. Пожарные, спасатели рассказывали всем посетителям о возможностях техники и оборудования, находящегося в автомобилях.

Был продемонстрирован многоцелевой пожарно-спасательный автомобиль «АПМ». Тушит пожары мелкодисперсной водой, что при тушении верхних этажей многоэтажек помогает избежать такого фактора как излишне пролитая вода. Также данный автомобиль при аварии небольшой котельной может переключить на себя отопление двух многоэтажных жилых домов, что не позволит разморозить систему отопления в квартирах.





У гостей была возможность с близкого расстояния рассмотреть самый высокий в Казахстане коленчатый подъемник для спасения людей с высоты 90 метров.