Озвучили новую версию гибели посетителя актюбинского «Замка»

Брат 30-летнего погибшего Аслан Кенжебаев выдвинул свою версию произошедшего, сообщает Aktobetimes.kz.





Напомним, в Актобе в ресторане «Замок» врачи скорой помощи констатировали смерть 30-летнего мужчины. Комментировать подробности случившегося администрация заведения отказалась.





Аслан утверждает, что охранник заведения, где погиб его брат, сам стал инициатором ссоры.





"В тот день охранник был одет в обычную одежду, и даже не представился, кто он. Сначала вступил в словесную перепалку с другом моего братишки. Потом они спустились вниз, где начали драться, но мой брат - Коблан (погибший. – Авт.) попытался разнять дерущихся. В первые минуты ссоры у него это получилось. Охранник и друг братишки даже стали подниматься наверх по лестнице, прекратив конфликт. Однако в самый последний момент, когда Коблан и его друг уже хотели зайти в зал, охранник снова что-то резкое бросил в их сторону. Друг братишки тут же кинулся драться, а Коблан снова стал разнимать их. Охранник случайно, в эмоциональном порыве, оттолкнул братишку, и тот через перила упал вниз на первый этаж. Вот так все и случилось", - говорит Аслан.





Аслан Кенжебаев также рассказал, что его погибший брат был бизнесменом. Имел свой собственный салон красоты в одном из торговых домов Актобе. Отец Коблана - военный. Сам погибший собирался в этом году жениться на девушке, с которой встречался почти шесть лет.

"Некоторые СМИ написали о моем брате, что он судим. Но это не так! На самом деле Коблан воспитан в семье военного и был очень добрым и отзывчивым человеком, - посетовал Аслан.



