Пожарным в США пришлось дважды за час снимать с крыши хаски
4 марта 2017, 14:23
Хозяев собаки рядом не было.
Пожарным американского города Нантикок, штат Пенсильвания, дважды за час пришлось спасать одного и того же хаски, забравшегося на крышу, пишет РИА Новости.
Представители пожарной бригады рассказали, что кто-то из местных жителей позвонил им и сообщил о собаке, застрявшей на крыше. Они приехали на вызов и затащили пса в дом. Хозяев собаки рядом не было.
Руководитель пожарной бригады Нантикока Кевин Хэзлтон рассказал порталу Inside Edition детали произошедшего. По его словам, в первый раз они немного нервничали, когда приближались к псу, но выяснили, что Мэверик — так его зовут — предельно дружелюбен.
Примерно через полчаса им поступил вызов по этому же адресу. Хаски, похоже, сумел открыть окно и выбраться обратно на крышу.
"Сосед увидел, как пес снова открывает окно. Мы не хотели, чтобы этот малыш свалился с крыши, — пояснил Хэзлтон. — Это был приятный теплый день, и ему хотелось погулять".
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