В департаменте музеев Сирии оценили ущерб, нанесенный памятникам Пальмиры
4 марта 2017, 14:50
Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем террористической группировки "Исламское государство" с мая 2015 года.
Ущерб памятникам сирийской Пальмиры не столь значителен по сравнению с тем, что был причинен им после первого захвата города боевиками террористической группировки ИГ, сообщает РИА Новости.
Такую оценку выразил генеральный директор департамента древностей и музеев Сирии Маамун Абдулкарим.
Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем террористической группировки "Исламское государство" с мая 2015 года.
Армия САР освободила город в марте 2016 года при поддержке российской авиации. В декабре боевики ИГ вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. Второго марта 2017 года стало известно, что сирийские военные при поддержке ВКС РФ во второй раз взяли Пальмиру, отступавшие боевики не успели уничтожить все древние постройки.
Фото: РИА Новости
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