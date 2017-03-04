Азамат Шамбилов: Никто не должен умирать в тюрьмах

По словам Регионального директора Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии Азамата Шамбилова, пытки в Казахстане могут происходить не только в тюрьмах и СИЗО, ИВС и полицейских участках, но и в ведомственных учреждениях, сообщает Zakon.kz





- Пытки для правосудия, для общества как рак – уничтожают достоинство, убивают чувство безопасности. Как для решения проблемы, так и профилактики необходимо предпринимать все необходимые меры, внедрять их со всей серьезностью. В каждой стране мира, - заметил представитель Хельсинского Фонда по правам человека Копчук Ярослав на круглом столе «Предупреждение пыток в местах ограничения и лишения свободы: Диалог государства и общества», который прошел в Астане. О значимости такой встречи говорит и тот факт, что ее организаторами выступили Региональное Представительство Penal Reform International в Центральной Азии, БДИПЧ ОБСЕ, Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Учреждение Уполномоченного по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Координационный совет общественных наблюдательных комиссий.





По словам Регионального директора Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии Азамата Шамбилова, пытки в Казахстане могут происходить не только в тюрьмах и СИЗО, ИВС и полицейских участках, но и в ведомственных учреждениях.





- У нас есть много ведомственных учреждений, которые относятся к закрытому типу – к Министерству здравоохранения, Министерству образования и науки, Министерству обороны, КНБ и другие, - говорит Азамат Шамбилов. - К сожалению, пытки имеют место во всех видах закрытого учреждения. Пыток в современном мире не должно быть, тем более в государственных закрытых учреждениях, ведь человек изолируется от общества для исправления или лечения от серьезных психиатрических нарушений. Общество ожидает воспитательных мер в отношении лиц в местах лишения свободы, но не ожидают жестокого обращения, пыток или смерти. Никто не должен умирать в закрытых учреждениях.





- При защите прав лиц, лишенных свободы, которые являются одной из самых уязвимых категорий, жизненно важное значение имеет предотвращение пыток и жестокого обращения, - подчеркнула советник ОБСЕ БДИПЧ по предупреждению пыток Стефани Селг . - БДИПЧ готово оказывать содействие странам-участницам ОБСЕ в реализации Правил Нельсона Манделы в повседневной жизни заключенных.





Международные эксперты, собравшиеся в Астане, едины во мнении, что важно не просто обнаружить и правильно задокументировать факт совершения противоправного действия, но и качественно и беспристрастно расследовать поступившие заявления. Как показывает статистика, в Казахстане до суда доходит лишь небольшая часть обращений, поэтому участники встречи рекомендуют следствию и прокуратуре проводить более качественные расследования. На их взгляд, современные методы управления тюрьмами, а также достойный статус сотрудника тюремной системы позволяют снизить риск жестокого обращения к осужденным. Вместе с тем, территориальная особенность Казахстана определяет систему вертикального управления, что действительно является лучшим применительно к данной стране, считают спикеры.





Напомним, на сегодняшний день Казахстан занимает 48 место по общему тюремному населению, находясь в одной пятерке с такими странами как Австралия и Канада, и 68 место по индексу с показателем 202 осужденных на 100 тысяч населения страны. Снижение данного показателя напрямую свидетельствует об отношении государства и принимаемых им мерах, одновременно свидетельствуя о развитии правовых механизмов, комментируют участники диалога.





Конституцией и действующим законодательством Республики Казахстан определяется политика нулевой терпимости к пыткам, заложенной в основу многих реформ, проведенных за последние годы, где особое внимание уделяется вопросам модернизации национальной системы защиты прав человека. Тем не менее, пытки и другие жестокие и бесчеловечные, унижающие достоинство обращения или наказания все еще имеют место.





По статистике ЦПСИ и Генеральной прокуратуры РК на 2016 год, во время ведения уголовного делопроизводства были зарегистрированы 1460 правонарушений, связанных с пытками. В отношении женщин произведено 52 правонарушения, несовершеннолетних – 3. Всего было насчитано 63 правонарушения, уголовные дела о которых окончены производством.





С 2013 по 2016 год сотрудниками уголовно-исполнительной системы совершено два преступления по фактам применения пыток, по которым к уголовной ответственности привлечены пять сотрудников УИС.





К сожалению, пытки выходят уже за территории правоохранительных учреждений. Так, количество пыток, совершенных в общественных местах, составляет 56, в парках, на улицах, площадях, скверах - 27.





О фактах применение пыток со стороны сотрудников полиции можно позвонить на единый телефон доверия (Call-center) по номеру 1402 , который действует на всей территории Казахстана.





Торгын Нурсеитова







































































































































































































































