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Столичный водитель автобуса с планшетом в руках разозлил казахстанцев

4 марта 2017, 15:47

Видео с инцидентом выложили в Facebook.


Пользователей Казнета возмутило видео, на котором шофер автобуса, сидит за рулем с включенным планшетом, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Астане, а видео разместил на своей странице Facebook пользователь Владимир Балковой.

"Экспресс №102. Водитель - ас! И вы хотите, чтоб люди пересели на общественный транспорт?", - подписал он.



На кадрах водитель периодически поглядывает то на дорогу, то на планшет.

Фото: скриншот



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