Столичный водитель автобуса с планшетом в руках разозлил казахстанцев
4 марта 2017, 15:47
Видео с инцидентом выложили в Facebook.
Пользователей Казнета возмутило видео, на котором шофер автобуса, сидит за рулем с включенным планшетом, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в Астане, а видео разместил на своей странице Facebook пользователь Владимир Балковой.
"Экспресс №102. Водитель - ас! И вы хотите, чтоб люди пересели на общественный транспорт?", - подписал он.
На кадрах водитель периодически поглядывает то на дорогу, то на планшет.
Фото: скриншот
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