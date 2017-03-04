Поправки в Конституцию рассмотрены в комитетах Сената
4 марта 2017, 15:52
Проект Закона разработан в целях повышения эффективности системы государственного управления и дальнейшей демократизации политической системы.
Состоялись заседания постоянных комитетов Сената Парламента, на которых рассмотрен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.
Проект Закона разработан в целях повышения эффективности системы государственного управления и дальнейшей демократизации политической системы.
Постоянные комитеты поддержали проект Закона, а также предложения, озвученные на совместном заседании Палат Парламента, которые были одобрены в первом чтении .
Заключения комитетов внесены в совместную комиссию Палат Парламента. В совместную комиссию от Сената Парламента избраны Серик Акылбай, Бырганым Айтимова, Аскар Бейсенбаев, Кайрат Ищанов, Дулат Куставлетов, Дарига Назарбаева, Людмила Полторабатько.
Комиссия подготовит итоговую сравнительную таблицу до второго чтения для рассмотрения на совместном заседании Палат Парламента 6 марта.
Фото: пресс-служба Сената
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