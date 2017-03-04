Звезда "Игры престолов" станет отцом во второй раз

Актёр Питер Динклейдж и его жена Эрика Шмидт готовятся снова стать родителями

Актёр Питер Динклейдж и его жена Эрика Шмидт готовятся снова стать родителями. Во время их появления на премьере спектакля All the Fine Boys в Нью-Йорке (Эрика является театральным режиссёром) публика заметила беременность Шмидт, все участники постановки и гости поздравляли супругов с будущим прибавлением в семействе.

Актёры из труппы спектакля, Эбигейл Бреслин и Изабель Фурман, помогли паре отпраздновать хорошие новости, сфотографировавшись с Эрикой. На групповом фото актёры положили руки на живот Эрики Шмидт.

Питер и Эрика женаты 12 лет, их старшей дочери Зелиг шесть лет.

Фото © Dan Steinberg/Invision/AP/Fotolink, источник - Лайф