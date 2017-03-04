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Акимат Астаны опроверг информацию о предоставлении земельных участков под ИЖС

4 марта 2017, 16:24

В социальных сетях распространяется вирусная рассылка информации о начале процедуры предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Астане, что не соответствует действительности.


Акимат города Астаны официально информирует граждан, что на сегодняшний день предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в городе не осуществляется и в текущем году не планируется, передает Zakon.kz.

В настоящее время в социальных сетях (WhatsApp, Facebook, Instagram) распространяется вирусная рассылка информации о начале процедуры предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Астане, что не соответствует действительности.

«В целях предотвращения фактов мошенничества и некорректного восприятия информации акимат города Астаны опровергает данные сведения и призывает население полагаться только на оповещение из официальных источников центральных государственных органов», — информирует пресс-служба городского акимата.

С августа 2006 года по настоящее время в очереди на получение участков под индивидуальное жилищное строительство зарегистрировано свыше 117 тысяч граждан. Соответственно, тем, кто ранее уже обращался за предоставлением участка и в настоящее время состоит на специальном учете (очереди), повторная подача заявления не требуется, поскольку их очередность сохранена.

Сведения об очередности можно узнать на сайте электронного акимата e.astana.kz и www.uzo.astana.kz в разделе «Поиск номера очереди на землю».

«Власти города призывают граждан быть внимательными к подобного рода рассылкам в соцсетях, а также обо всех противоправных фактах рассылок «фейковой» информации сообщать в акимат города либо в правоохранительные органы», — отметили в акимате.

Фото с сайта vechastana.kz


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