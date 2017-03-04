Промоутер Головкина рассказал о сделке с немецким телевидением

Широкая трансляция боев казахстанского спортсмена по всему миру поспособствует развитию его карьеры, считает промоутер боксера.

Управляющий директор компании K2 Promotions Том Леффлер, промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина, сообщил о том, что заключена крупная сделка с немецким телевидением, передает Zakon.kz.

Информацию об этом опубликовал портал ucnlive.com. Телевидение MDR, как рассказал Леффлер, имеет открытую вещательную сеть, эта сделка поможет укрепить позиции боксера на международном рынке и будет способствовать его популярности, помогая признать, что он мировой чемпион. "Геннадий готов сражаться с кем угодно и где угодно, и широкая трансляция его боев в таком большом количестве стран очень поможет его карьере", - заявил промоутер.

Кроме того, стало известно, что скоро появится новый эпизод сериала на HBO - "24/7: Golovkin/Jacobs"

Фото Lina Baker/Instant Boxing"