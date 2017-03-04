В Уральске пенсионерка отдала мошеннику 23 тысячи долларов
Это далеко не первый случай, когда уральцы отдают свои деньги в надежде беспрепятственно получить квартиры из жилищного фонда
Мужчина пообещал пенсионерке получить квартиру из государственного жилищного фонда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, следственно-оперативной группой УВД города Уральска был задержан мужчина, который вошел в доверие к 81-летней бабушке и выманил крупную сумму денег.
- В ходе расследования подозреваемый сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч.4 УК РК "Мошенничество", рассказали в пресс-службе ДВД.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда уральцы отдают свои деньги в надежде беспрепятственно получить квартиры из жилищного фонда.
Фото с сайта tvc.ru
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