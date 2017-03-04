Возросло число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии туристов

Число погибших в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии достигло семи, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы республиканского управления МЧС Кантемир Беров. Всего в результате схода лавины погибли семь человек.

"По состоянию на 12:45 мск спасатели обнаружили тело еще одного сноубордиста, попавшего под лавину на горе Чегет накануне днем", - сказал Беров.

"Сегодня в ходе поисково-спасательных работах были найдены тела трех погибших туристов, которые накануне не вернулись в гостиницу. Ранее из-под лавины были извлечены тела четырех человек", - сообщили ТАСС в экстренных службах

Поисковые работы продолжаются. Туристы не были зарегистрированы в спасательных службах.

По факту гибели семи человек под лавиной следователи начали проверку, сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по республике Мурат Багов.

"Следственными органами СК РФ по КБР проводится доследственная проверка по факту гибели туристов в результате схода лавины на горе Чегет 3 марта", - сказал он.

Лавина сошла накануне около 12:00 мск на северном склоне горы Чегет в Приэльбрусье, под ней оказались несколько туристов. ЧП произошло на северном склоне горы, закрытом для катания. Сноубордисты подрезали лавину, чем вызвали сход снежной массы.

Фото с сайта ntv.ru