«Кайрат» выиграл Суперкубок Казахстана-2017
4 марта 2017, 17:04
Алматинская команда завоевала трофей во второй раз подряд, победу желто-черным принесли Сесар Арзо и Исламбек Куат
Футболисты алматинского «Кайрата» обыграли столичную «Астану» в матче за Суперкубок Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Решающая встреча, которая прошла на Центральном стадионе Алматы, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Счет на 77-й минуте открыл испанский защитник «Кайрата» Сесар Арсо. Удвоил преимущество алматинцев на добавленных минутах 24-летний полузащитник Исламбек Куат.
«Астана» - «Кайрат» 0:2
Голы: Арзо 77 (0:1), Куат 90+2 (0:2)
Состав:
«Астана»: Эрич, Аничич, Шомко, Бейсебеков, Логвиненко, Постников (Шитов 82), Мужиков, Маевский, Твумаси (Муртазаев 80), Кабананга, ЛЛуллаку (Жалмукан 70)
«Кайрат»: Плотников, Ахметов, Суюмбаев, Маркович, Арзо, Бакаев, Куат, Исламхан (Рудосельский 90+1), Аршавин (Иличевич 71), Исаэль (Жуков 87), Гоу
Судьи: Артем Кучин (Караганды), Анатолий Ходин (Атырау), Евгений Бельский (Тараз).
4 марта. «Центральный стадион». Алматы
Фото ФК "Кайрат"
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