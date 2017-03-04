Uber использует секретную программу для обмана властей

Приложение Greyball использовалось в тех местах, где деятельность компании ограничена, и там, где власти рассматривали запретительные меры в ее отношении.

Uber использует специальное программное обеспечение, которое позволяет не принимать заказы от чиновников, полицейских и других представителей власти в тех городах, где деятельность компании запрещена или в отношении нее ведется расследование. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Сервис такси Uber уже несколько лет использует систему Greyball, которая собирает персональные данные клиентов и анализирует их. В компании утверждают, что Greyball помогает бороться с недобросовестными клиентами, которые нарушают правила предоставления услуг.

Greyball собирает информацию как из приложения Uber, так и из других ресурсов. В частности, программа анализирует адреса, выделяя районы, где находятся административные здания. Далее сотрудники Uber анализируют, каким образом используют приложение находящиеся в этой зоне люди.

Если человек часто открывает и закрывает приложение, то он определяется в Greyball как предположительно связанный с властями. Программа также анализирует данные кредитных карт клиентов, выявляя таким образом карты, выданные сотрудникам госструктур.

В итоге, если человек определяется Greyball как имеющий отношение к властям, приложение Uber показывает, что свободных машин в настоящее время нет, либо заменяет основной экран приложения на фейковый. О существовании системы газете New York Times рассказали несколько бывших и действующих сотрудников Uber.

"Речь идет либо о людях, которые хотят физически навредить водителям, либо о конкурентах, которые хотят навредить нашей работе, либо об оппонентах, которые сговариваются с властями", - заявили в Uber.