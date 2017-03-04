Актюбинские общественники призывают поддержать инициативу Б. Сапарбаева о проведении масштабной акции к 8 марта

Председатели совета ветеранов, общественного совета, совета общественного согласия АНК Актюбинской области, депутаты областного маслихата призвали руководителей компаний, предприятий региона поддержать акцию инициированную акимом области Бердыбеком Сапарбаевым.

Ранее глава региона объявил об акции, приуроченной к Международному женскому дню.

Аким области считает необходимым окружить каждую женщину вниманием и заботой, оказать содействие в решении проблем.

- Женщина-мать – это сама жизнь, источник счастья и благополучия, олицетворение нежности и красоты, выражение доброты и благородства. Не познав заботливых нежных и ласковых рук матери, не почувствовав тепла ее сердца, не может сформироваться ни один сознательный человек.

Считая сыновним долгом особо отметить этот праздник, мы призываем всех актюбинцев принять участие в акции «Әйелдер Әлемінің жарығы», - считает председатель совета ветеранов Актюбинской области Кернес Бирманов.

Акция призвана дать возможность всем актюбинцам выразить свое уважение, почтение, внимание и почет всем представительницам прекрасной половины человечества. Главная задача акции – показать каждой женщине искренние чувства любви и признательности.

- Просим всех актюбинцев принять самое активное участие в ней, - призывает председатель совета общественного согласия АНК Актюбинской области, депутат областного маслихата Сергей Вишняк.