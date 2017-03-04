Аманбека Кульчикова избрали голосующим делегатом от Азиатской Конфедерации велоспорта

Сборная Казахстана по велоспорту на шоссе триумфально завершила 37-й чемпионат Азии в Бахрейне. Команда заняла первое общекомандное место, завоевав в общей сложности пять золотых, три серебряных и три бронзовых медали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба «Астана».

Также в рамках чемпионата Азии прошел внеочередной конгресс Азиатской Конфедерации велоспорта, на котором был избран новый президент ACC - Осама Ахмед Абдулла Аль Шафар и состоялось выборы делегатов, имеющих право голоса.

Казахстан на конгрессе представили вице-президенты республиканской Федерации велосипедного спорта Аманбек Кульчиков, Александр Винокуров, Раимбек Баталов и генеральный секретарь Тулпар Мансуров. Большинством голосов Аманбек Кульчиков избран голосующим делегатом от Азии, что дает ему право голоса в том числе и на выборах президента Международной Федерации велоспорта (UCI), которые пройдут в сентябре 2017 года. Такое доверие еще раз подтверждает, что Казахстан является одной из ведущих стран азиатского континента в велосипедном спорте.

Сам Аманбек Кайратович отметил, что первое общекомандное место национальной сборной на чемпионате Азии достигнуто совместными усилиями спортсменов, тренерского штаба и всего персонала, участвовавшего в подготовке к соревнованию, а также при непосредственной поддержке Министерства культуры и спорта РК и генерального партнёра Федерации велоспорта «Самрук-Казына».

«Выборы нового президента Aзиатской конфедерации стали важным событием в мире велоспорта. Как известно, им стал нынешний президент Федерации велоспорта ОАЭ, с которой наша Федерация находится в хороших рабочих отношениях. Велоспорт на Ближнем Востоке активно развивается. Проводятся такие гонки международного уровня, как Тур Дубай, Тур Омана, создана новая профессиональная команда в Бахрейне. Миссия и видение развития велоспорта у нас совпадают, надеюсь, вместе мы добьёмся большого прогресса. Коллеги оказали мне огромное доверие, избрав голосующим делегатом. Это очень почетная и ответственная миссия, которая позволит продолжить нашу работу в интересах нашего государства», - отметил Аманбек Кульчиков.