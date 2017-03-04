Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Караганде младенец умер после падения на ледяной тротуар

4 марта 2017, 19:12

У 10-месячного малыша был отек мозга, внутрижелудочное кровоизлияние.


Карагандинка уронила на землю, покрытую льдом, десятимесячного ребенка, который от полученных травм скончался, сообщает МИА «Казинформ».

Трагедия с гибелью ребенка произошла в Октябрьском районе Караганды. Женщина отправила дочь - ученицу девятого класса - прогуляться с десятимесячным братиком. На скользком тротуаре, покрытом льдом, девушка упала и уронила ребенка. Он получил смертельные травмы головы. Девочка принесла младенца в состоянии комы в квартиру, откуда его увезли врачи.

«Ребенок поступил в состоянии комы четвертой степени. Он скончался в реанимации, не приходя в сознание. У него был отек мозга, внутрижелудочное кровоизлияние», - прокомментировали в приемном покое областной детской клинической больницы.

По факту смерти младенца, как сообщили в прокуратуре Октябрьского района Караганды, проводится проверка.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...