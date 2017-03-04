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В Алматы внедорожник снес дерево и бетонный забор

4 марта 2017, 21:13

Авария произошла возле БСНП.


Вечером в субботу, 4 марта, в Алматы мужчина за рулем внедорожника протаранил дерево и бетонный забор, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на улице Казыбек би, напротив городской Больницы скорой неотложной помощи. По словам автовладельцев, они приехали в БСНП, поставили свои автомобили, Volkswagen и Toyota Camry, и ушли в больницу по своим делам. Кто-то им сообщил, что в их машины врезался внедорожник. Выбежав на улицу, автовладельцы увидели всю картину. Их машины снесены, а джип перелетел через арык, сломал дерево, сломал бетонный забор и залетел на территорию лабораторий, которые находятся через дорогу.

Когда автовладельцы подошли к месту ЧП, водитель еще был на месте. По их словам, он находился в неадекватном состоянии. Алкоголем от него не пахло. На расспросы о том, как все произошло, водитель раздраженно ответил, что не помнит.

Он самостоятельно сходил в больницу на осмотр к врачам и вернулся на место происшествия.




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