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"Астана Арланс" "всухую" разгромили "Чайна Драгонс"

4 марта 2017, 21:18

Казахстанский клуб одержал третью победу подряд в новом сезоне WSB


Казахстанский клуб "Астана Арланс" нанес разгромное поражение "Чайна Драгонс" домашнем матче нового сезона Всемирной серии бокса (WSB), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Открывал матчевую встречу поединок в весовой категории 49 килограммов, в котором встречались Темиртас Жусупов и Хе Цзюньцзюнь. По итогам пяти раундов победу единогласным решением судей одержал казахстанский боксер.

Во втором бою (56 килограммов) Ильяс Сулейменов поддержал почин своего партнера по команде, уверенно победив Ван Луня.

Исход противостояния решился в третьем поединке в весовой категории до 64 килограммов, где Дилмурат Мижитов взял верх над Лю Яном и тем самым принес "Астана Арланс" третье очко, а вместе с ним и досрочную победу. Причем в четвертом раунде казахстанский боксер дважды отправил в нокдаун своего соперника.

В оставшихся двух боях Сапарбай Айдаров (75 килограммов) и Антон Пинчук (до 91 килограмма) также не испытали особых проблем и довели их до победы. Итог встречи - 5-0 в пользу "Астана Арланс".

Таким образом, казахстанская команда одержала третью победу подряд в новом сезоне WSB. Ранее "арланы" оказались сильнее российской Patriot Boxing Team и "Узбек Тайгерс".


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