В столице убрано около 50 тыс. м³ снега

В настоящее время в столице убрано 47 468 м³ снега.

В Астане проходит масштабная общегородская акция «Весенняя Астана», направленная на предотвращение паводков и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на официальном сайте акимата города.

В настоящее время в столице убрано 47 468 м³ снега. В частности, по району «Алматы» - 22 175 м³, по району «Сарыарка» - 16 817 м³ и по району «Есиль» вывезено 8 476 м³ снега.

Напомним, в масштабном мероприятии задействованы все силы коммунальных служб города, специалисты производственно-технических отделов всех районов, работники КСК и молодежные организации столицы, а также жители города.



