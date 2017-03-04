Власти Шымкента расчистят Старый город от торговых объектов
Тем, чьи торговые площади будут снесены, предлагается денежная компенсация.
Власти Шымкента приступают к очистке территории в историческом районе города, незаконно застроенной бутиками и строительными рынками.
Об этом сообщил аким третьего мегаполиса Казахстана Габидулла Абдрахимов в ходе встречи с владельцами торговых объектов, передает «Отырар».
В историческом районе, который ещё называют «Старым городом», расположена древняя цитадель, первое упоминание о которой впервые появилось в письменных источниках в 13 веке.
Вопрос о сносе строительных рынков в этом районе (103 земельных участка общей площадью 6,7 га) около 10 лет поднимался общественностью города.
«Готовьтесь к переезду. Это историческое место, предоставляющее ценность для государства. Мы не позволим оставить торговлю в «Старом городе» в таком виде. Я понимаю, что для вас это кризисный момент, но когда-то это надо сделать. Работы по очистке территории будут вестись весной и летом. Пришло время решительных действий», — заявил Габидулла Абдрахимов.
Аким третьего мегаполиса предложил предпринимателям альтернативу — денежную компенсацию за снесенные рынки или торговые места в индустриальных зонах, к примеру, в «Ордабасы», где созданы все условия для развития бизнеса. При этом он подчеркнул, что выбор нового для торговли места остается за бизнесменами.
Фото: //shymkent.kz
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