Родственники пассажиров решили искать пропавший MH370 самостоятельно

8 марта исполнится три года со дня исчезновения самолета.

Семьи жертв крушения рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, исчезнувшего три года назад при следовании из Куала-Лумпура в Пекин, начали сбор средств на частные поиски обломков лайнера.

Они хотят собрать 15 млн долларов, чтобы прочесать область океана, расположенную к северу от предыдущей зоны поисков. При этом инициативная группа хочет убедиться, что правительства вовлеченных в поимки стран не будут продолжать операцию, передает ВВС.

Как заметила одна из родственниц погибших, она не хотела бы, чтобы катастрофа вошла в историю как загадка.

В январе Австралия, Малайзия и Китай объявили о прекращении поисков лайнера, после того как спасатели обследовали территорию площадью 120 тыс. кв. км к западу от австралийского побережья Индийского океана.

При этом представители всех трех стран подчеркнули, что они готовы возобновить поиски, если обнаружатся хоть какие-то свидетельства о возможном местонахождении "боинга".

Самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Министр транспорта Малайзии Лиоу Тьон Лай на церемонии поминовения погибших в Куала-Лумпуре заявил, что правительство отправило на экспертизу 27 обломков самолета, выброшенных на берег в Африке, включая два фрагмента, обнаруженных в ЮАР в феврале, и заключило соглашения с рядом государств Восточной Африки о координации усилий по поискам обломков.