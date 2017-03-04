Шутка про бомбу в тайском аэропорту стоила 70-летнему мужчине 3 тысячи евро

Ему грозило два года заключения, но по совету адвоката Паскуинуччи признал свою вину и согласился заплатить штраф примерно в 3 тысячи евро.

Шутка про бомбу на таможне в аэропорту Пхукета обошлась туристу-пенсионеру из Италии в 3 тысячи евро и несколько дней вынужденного пребывания в чужой стране, в том числе в тюремной камере, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

Итальянская пресса рассказала историю 70-летнего Джорджо Паскуинуччи, возвращавшегося 20 февраля с курортного отдыха на родину. Из его фразы-шутки "да нет у меня бомб", которую он произнес при прохождении таможенного контроля, не говорившая по-итальянски женщина-полицейский поняла только слово "бомба", после чего оповестила коллег. В результате вместо кресла в салоне самолета Паскуинуччи оказался в тюремной камере, где провел два дня без элементарных удобств.

"Я спал на полу. В камере всегда горел неоновый свет, а вместо унитаза в полу была проделана дыра, рядом с которой стоял кувшин с водой", — рассказал Паскуинуччи позднее изданию Il Tirreno по Skype.

Пребывание пенсионера на Пхукете затянулось. Внеся немалый залог, он переехал из тюрьмы в гостиницу, где больше недели ожидал приговора суда.

Ему грозило два года заключения, но по совету адвоката Паскуинуччи признал свою вину и согласился заплатить штраф примерно в 3 тысячи евро, передает газета La Repubblica. После этого приключения итальянца в Таиланде подошли к концу: в ближайший понедельник он вернется на Апеннины.

Похожий случай произошел в конце прошлого года с россиянкой из Самары, не вовремя решившей блеснуть чувством юмора при проверке в минском аэропорту. Шутка про бомбу обошлась ей примерно в 1 тысячу долларов штрафа.

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