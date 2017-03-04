Опубликовано видео выступления Димаша Кудайбергенова на 7 этапе конкурса I Am Singer

Запись восьмого тура выйдет в эфир в субботний вечер 11 марта, но уже известно,что Димаш занял пятое место.

Вечером 4 марта в эфир хунаньского телевидения вышла запись седьмого этапа конкурса «Singer», на котором Димаш Кудайбергенов занял третье место, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

В белом казахском костюме Димаш исполнил казахскую песню «Дайдидау» в сопровождении народно-инструментального ансамбля Казахского национального университета искусств, студентом которого он является.

Запись восьмого тура выйдет в эфир в субботний вечер 11 марта, но уже известно,что Димаш занял пятое место.

Напомним, «Дайдидау» стала первой песней Димаша в конкурсной программе «Singer» на казахском языке. Вне конкурса он исполнил «Ой Жайлау», «Дударай» и «Анаға сәлем».