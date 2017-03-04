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Более 900 квартир остались без воды в Астане

4 марта 2017, 22:54

Причиной стала авария на водопроводе.


В Астане 11 блоков жилых комплексов в районе «Алматы» остались без воды из-за аварии, заявил аким района Адильбек Сарсембаев. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на страницу акима в соцсети Facebook.

По его словам, в результате порыва магистральной водопроводной трубы диаметром 500 мм произошла утечка воды по улице Кобланды Батыра угол улицы Бурабай.

«В настоящее время на откачке воды задействовано более 20 единиц ассенизаторских машин. Под отключением 11 блоков жилых комплексов 900 квартир, частично 4 улицы частного сектора. Ориентировочно время восстановления водоснабжения 3 часа. Все службы на месте аварии. Прошу отнестись с пониманием, приносим извинения за временные неудобства»,- написал Сарсембаев.


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