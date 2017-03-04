Фируза Шарипова одержала третью победу на профи-ринге
4 марта 2017, 22:58
Шарипова одержала победу единогласным решением судей.
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова (3-1, 1 КО) победила россиянку Юлию Чернобородову (0-1) в рамках вечера бокса на «Арене Балашиха», сообщает Sports.kz.
Шарипова одержала победу единогласным решением судей. Таким образом, эта победа стала третьей для казахстанки в профессионалах.
Фото: www.allfight.ru
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