Три человека получили тяжелые травмы в результате ДТП в Алматы

Предположительно нетрезвый водитель врезался в стоявшую на обочине машину, травмы получили все, кроме него.

Вечером 4 марта в Алматы в результате ДТП три человека получили тяжелые травмы, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла за аэропортом, на улице Закарпатской. Нетрезвый водитель на Nissan Cefiro ехал по дороге, улица темная, неосвещенная. В темноте Nissan врезался сзади в Honda CRV. От удара внедорожник вылетела вправо и выехала на обочину.

В Honda находились два человека, обоих забрали врачи скорой. Кроме того, госпитализировали и пассажира из Nissan Cefiro.

Водитель, виновный в ДТП, постоянно менял показания, сначала утверждая, что Honda CRV якобы резко затормозила, поэтому он врезался, затем заявил, что внедорожник стоял на обочине и прямо перед ним резко тронулась влево, что послужило причиной аварии.

Позднее выяснилось, что парень и девушка, приехавшие на Honda CRV, находились не в машине, а возле нее. Машина стояла со включенными габаритами и аварийкой. Когда Nissan Cefiro врезался во внедорожник со всего разгона, травмы получили оба. Их обоих отбросило на обочину. Чудом машина их не переехала. У парня сломана нога в двух местах. У девушки – владелицы Honda сломан позвоночник. Обоих в данный момент оперируют.

Как рассказали очевидцы, водитель Nissan Cefiro очень переживал за свою машину. Не обращая внимания на пострадавших, он причитал, что разбил любимый автомобиль.

В обстоятельствах ДТП предстоит разбираться сотрудникам УДП. Степень алкогольного опьянения водителя установит экспертиза.



