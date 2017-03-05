В Алматы насмерть сбили пешехода, перебегавшего улицу в неположенном месте
Мужчина скончался на месте ДТП.
В ночь на 5 марта в Алматы в результате наезда скончался пешеход, который перебегал дорогу в неположенном месте, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел на улице Бекмаханова, западнее улицы Спасской. Автомобиль Mercedes ехал по улице Бекмаханова в восточном направлении. За 200 метров до Спасской на дорогу выбежал пешеход, который пересекал улицу в неположенном месте.
От полученных травм пострадавший, мужчина 1985 года рождения, скончался на месте.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.