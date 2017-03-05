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В Алматы насмерть сбили пешехода, перебегавшего улицу в неположенном месте

5 марта 2017, 00:22

Мужчина скончался на месте ДТП.


В ночь на 5 марта в Алматы в результате наезда скончался пешеход, который перебегал дорогу в неположенном месте, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на улице Бекмаханова, западнее улицы Спасской. Автомобиль Mercedes ехал по улице Бекмаханова в восточном направлении. За 200 метров до Спасской на дорогу выбежал пешеход, который пересекал улицу в неположенном месте.

От полученных травм пострадавший, мужчина 1985 года рождения, скончался на месте.



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