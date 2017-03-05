Шварценеггер и Трамп снова поспорили из-за телешоу

Коллеги по Республиканской партии в последнее время не могут найти общий язык.

Рейтинги шоу The Celebrity Apprentice ("Знаменитый подмастерье") в очередной раз стали камнем преткновения между бывшим ведущим программы Дональдом Трампом и нынешним ее лицом Арнольдом Шварценеггером: президент утверждал, что актера уволили из передачи, на что тот иронично ответил в "Твиттере", сообщает ВВС.

"Арнольд Шварценеггер не по своей воле покидает "Подмастерье", его выгнали за плохие (жалкие) рейтинги, но это не я [уволил]. Грустный конец великого шоу", - утверждал Трамп в "Твиттере".

"Тебе надо подумать о найме нового автора шуток и фактчекера", - бросил в ответ актер и экс-губернатор Калифорнии.

Это не первая перепалка знаменитостей: месяц назад президент уже предъявлял актеру претензии в связи с падением рейтинга шоу в ходе торжественного завтрака в Белом доме, где Трамп призвал гостей "молиться за Арнольда".

В ответ Шварценеггер предложил главе государства поменяться местами: "Ты возвращаешься на телевидение, раз уж ты такой эксперт по рейтингам. А я берусь за твою работу, чтобы люди смогли снова спокойно спать", - сказал тогда актер.

В телешоу The Celebrity Apprentice участвуют знаменитости, которые стремятся собрать как можно больше средств на нужды какой-либо благотворительной организации.

В декабре Трамп написал в своем "Твиттере", что он посвятит "ноль времени" новому, 15-му, сезону этой передачи, переложив обязанности ведущего на Арнольда Шварценеггера.

В теории цифры подтверждают снижение популярности шоу: в январе 2004 года один эпизод шоу посмотрели 18,5 млн человек, а дебют звезды боевиков в январе этого года привлек чуть менее 4 млн телезрителей.

При этом стоит учитывать, что за много лет зрительский интерес к программе имеет обыкновение стихать.

Трамп был ведущим программы с 2008 по 2015 год, однако летом прошлого года телеканал разорвал контракт с ним из-за скандальных заявлений о мексиканских мигрантах, которые республиканец сделал прямо на старте своей президентской кампании. После этого программа перестала выходить в эфир.