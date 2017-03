Участника бойз-бэнда One Direction арестовали после стычки с папарацци

Участник популярнейшего британско-ирландского бой-бенда One Direction Луи Томлинсон был задержан и отпущен под залог в Лос-Анджелесе, после того как он подрался с папарацци в международном аэропорту города, передает ВВС.

25-летний певец прилетел в Лос-Анджелес со своей девушкой Элеонор Колдер из Лас-Вегаса, где пара отдыхала.

Адвокат певца Мартин Сингер возложил на репортеров вину за произошедшее: "Папарацци спровоцировали столкновение с Луи. Такое случается не впервые. Пока продолжалась стычка с папарацци, три человека напали на его девушку, и он пришел ей на подмогу".

Элеонор вступила в перебранку с зеваками, которые начали снимать перепалку звезды с фотографами.

Из местного полицейского участка поп-исполнителя отпустили под залог в 20 тыс. долларов. Заседание суда по поводу инцидента назначено на 29 марта.

Поп-квинтет One Direction возник в 2010 году на площадке телевизионного музыкального шоу талантов X Factor. Молодая группа, состоявшая из Луи Томлинсона, Зейна Малика, Лиама Пейна, Гарри Стайлза и Найла Хорана, заняла третье место и получила контракт со звукозаписывающей компанией. С тех пор бойз-бэнд выпустил пять студийных альбомов, добившись огромной популярности в мире уже после выхода дебюта.

В 2015 году, перед выходом пятого альбома Made in the A.M., группу покинул Зейн Малик, решивший заняться сольной карьерой. В прошлом году оставшиеся четыре участника группы объявили о паузе в деятельности One Direction. Каждый из вокалистов занялся собственными проектами. В декабре Луи Томлинсон выпустил первый сольный сингл в сотрудничестве с американским электронным музыкантом Стивом Аоки - Just Hold On. Песня добралась до второго места британского чарта.

В данный момент Луи Томлинсон работает над дебютным сольным альбомом.