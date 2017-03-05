В Алматы сбили стоявшего на дороге пешехода

В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

В ночь на 5 марта в Алматы сбили пешехода, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла между Талгарской трассой и кольцом аэропорта. Как пояснил водитель, он ехал в западном направлении. Трасса не освещена. Внезапно водитель увидел прямо перед собой стоявшего на дороге пешехода, который даже не перебегал дорогу, а стоял на ней. Водитель попытался увернуться, но в итоге правым боком машина все-таки зацепила мужчину.

Прибывшая скорая наложила шины на ногу и забрала пешехода в тяжелом состоянии в больницу.



