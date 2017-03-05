Неустойчивая погода сохранится в Казахстане в воскресенье
5 марта 2017, 06:00
Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра.
На западе и юго-востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра.
В Алматинской области в районе Жаланашколя 17-22 м/с, ночью местами ожидается туман.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской местами туман, усиление ветра 15-20 м/с. Акмолинской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Северо-Казахстанской, ночью в Павлодарской областях местами ожидается туман, в Западно-Казахстанской области местами – гололед.
В Алматы днем 4°, преимущественно облачно.
В Астане днем -5°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
В Астане днем -5°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: NewsUkraine.com.ua
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