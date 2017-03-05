В США прошли марши сторонников и противников Трампа

Марши сторонников и противников президента США Дональда Трампа прошли по всей стране в субботу, но обошлись без серьезных столкновений, сообщает РИА Новости.





По данным издания, акции сторонников президента под общим названием March 4 Trump ("Марш за Трампа", в котором обыгрывается также дата 4 марта) прошли примерно в 50 городах, включая Нью-Йорк, Нэшвилл, Бостон, Денвер и Майами.

Незначительные столкновения произошли в городе Беркли, Калифорния. Там демонстранты, поддерживающие президента, вступили в небольшую потасовку с его противниками. Последние в начале февраля уже устраивали беспорядки в Беркли, выступая против лекции "крайне правого" редактора близкого Трампу интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулоса.

В Нью-Йорке около 200 избирателей Трампа провели митинг у его дома на Манхэттене, скандируя "США".





В Коламбусе, штат Огайо, стороны ограничились перепалкой: пока одни кричали "США", другие отвечали "Нет Трампу, нет Ку-Клукс-Клану, нет фашистским США", имея в виду ксенофобские, по их мнению, взгляды главы государства.

В Нэшвилле, штат Теннесси, около 1 тысячи человек прошли маршем в честь "Духа Америки", о возрождении которого заявлял Трамп. При этом были арестованы два человека: один, по данным полиции, пытался устроить беспорядки, а другой попался на краже маек с изображениями президента. Остальные участники вели себя мирно, призывая вслед за Трампом к "единству нации". Некоторые люди, к примеру, несли плакаты с надписями: "Не называйте меня расистом, вы меня не знаете".

В Финиксе, штат Аризона, у некоторых сторонников президента были майки "Я голосовал за Трампа и приветствую вас". "Думаю, люди не понимают, что, когда они говорят, что хотят, чтобы Трамп потерпел неудачу, это означает, что Америка потерпит неудачу", — сказала одна из организаторов Леса Антоне.





В городе Сент-Пол, штат Миннесота, в результате небольших стычек между сторонниками и противниками президента полиция задержала пятерых человек.

"Марш за Трампа" стал ответом сторонников Трампа на целую серию антипрезидентских выступлений, которые регулярно проходят по всей стране с момента его вступления в должность 20 января. Недовольство вызывает, прежде всего, иммиграционная политика, которую намерен проводить глава государства. Выступая 28 февраля с посланием к конгрессу, Трамп попытался снизить градус напряженности и не стал повторять многие свои тезисы, вызывавшие неприятие у части общества.



