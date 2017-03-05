В Алматы мужчина в нетрезвом состоянии угнал машину
5 марта 2017, 06:54
Угонщика с машиной задержали на посту Мерке между Карасу и Бурундаем.
В Алматы в Турксибском районе произошел угон автомобиля Mitsubishi, передает Zakon.kz.
Угонщика с машиной задержали на посту Мерке между Карасу и Бурундаем.
Мужчина оказался в нетрезвом состоянии и сообщил, что его попросили перегнать авто.
Задержанного доставили в РУВД для дальнейшего разбирательства.
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