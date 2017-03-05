В Лондоне десятки тысяч человек вышли на марш в поддержку здравоохранения

Десятки тысяч человек вышли в Лондоне на демонстрацию в поддержку национальной системы здравоохранения (NHS), сообщает РИА Новости





Участники акции, устроенной группой противников приватизации бесплатной для граждан страны NHS и сокращения правительственного финансирования системы, прошли маршем по центральным улицам города и устроили большой митинг на площади перед парламентом. Митинговавшие несли лозунги "Уберите грязные руки от наших больниц", "Сохраним нашу NHS" и "Нет приватизации и сокращению числа больниц".





Британские СМИ называют акцию самой большой демонстрацией в поддержку NHS.

На митинге у парламента выступили глава Лейбористской партии Джереми Корбин и генеральный секретарь профсоюза Unite Лен Маккласки.



