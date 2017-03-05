В Лондоне десятки тысяч человек вышли на марш в поддержку здравоохранения
5 марта 2017, 07:23
По заявлениям полиции, акция прошла без нарушений.
Десятки тысяч человек вышли в Лондоне на демонстрацию в поддержку национальной системы здравоохранения (NHS), сообщает РИА Новости.
Участники акции, устроенной группой противников приватизации бесплатной для граждан страны NHS и сокращения правительственного финансирования системы, прошли маршем по центральным улицам города и устроили большой митинг на площади перед парламентом. Митинговавшие несли лозунги "Уберите грязные руки от наших больниц", "Сохраним нашу NHS" и "Нет приватизации и сокращению числа больниц".
Британские СМИ называют акцию самой большой демонстрацией в поддержку NHS.
На митинге у парламента выступили глава Лейбористской партии Джереми Корбин и генеральный секретарь профсоюза Unite Лен Маккласки.
"Защита NHS является защитой базовых человеческих ценностей и основных прав человека. Вы не проходите мимо, когда кто-то попадает в тяжелую ситуацию. Защищайте NHS изо всех своих сил. Система здравоохранения, социальное обеспечение и службы по лечению и уходу за душевнобольными нуждаются в надлежащем финансировании из бюджета. Сейчас NHS в кризисе, и кризис этот вызван недофинансированием", — сказал Корбин собравшимся.
По заявлениям полиции, акция прошла без нарушений.
Фото: REUTERS/ Neil Hall
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847311-8a9b912ac2d95acacab5b5a82ced4206
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...