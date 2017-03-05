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В Лондоне десятки тысяч человек вышли на марш в поддержку здравоохранения

5 марта 2017, 07:23

По заявлениям полиции, акция прошла без нарушений.


Десятки тысяч человек вышли в Лондоне на демонстрацию в поддержку национальной системы здравоохранения (NHS), сообщает РИА Новости.

Участники акции, устроенной группой противников приватизации бесплатной для граждан страны NHS и сокращения правительственного финансирования системы, прошли маршем по центральным улицам города и устроили большой митинг на площади перед парламентом. Митинговавшие несли лозунги "Уберите грязные руки от наших больниц", "Сохраним нашу NHS" и "Нет приватизации и сокращению числа больниц".

Британские СМИ называют акцию самой большой демонстрацией в поддержку NHS.

На митинге у парламента выступили глава Лейбористской партии Джереми Корбин и генеральный секретарь профсоюза Unite Лен Маккласки.

"Защита NHS является защитой базовых человеческих ценностей и основных прав человека. Вы не проходите мимо, когда кто-то попадает в тяжелую ситуацию. Защищайте NHS изо всех своих сил. Система здравоохранения, социальное обеспечение и службы по лечению и уходу за душевнобольными нуждаются в надлежащем финансировании из бюджета. Сейчас NHS в кризисе, и кризис этот вызван недофинансированием", — сказал Корбин собравшимся.

По заявлениям полиции, акция прошла без нарушений.

Фото: REUTERS/ Neil Hall


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