Кинотеатр в Алабаме отказался от «Красавицы и чудовища» из-за гей-персонажа

Это будет первый фильм Disney, в котором покажут однополые отношения.

В американском штате Алабама владелец кинотеатра Henagar Drive-In отказался от демонстрации фильма «Красавица и чудовище» из-за наличия персонажа-гея, сообщает Lenta.ru.





По словам собственника, решение киностудии Disney впервые в истории кинокомпании включить в сюжет гомосексуального персонажа стало для него «последней каплей». Он подчеркнул, что «отказывается компрометировать то, чему учит Библия».





Он добавил, что если на просмотр картины нельзя взять его 11-летнюю внучку и восьмилетнего внука, то нет смысла для такого бизнеса. «Если у меня нет возможности сидеть, смотря фильм, с сидящим рядом со мною Богом, или Иисусом, то нам нет дела до того, чтобы его показывать», — сказал хозяин кинотеатра.





Он подчеркнул, что хочет демонстрировать «полезные фильмы» — без секса, наготы, гомосексуальности или сквернословия.

Ранее сообщалось, что в мюзикле «Красавица и чудовище» режиссера Билла Кондона появится гомосексуальный персонаж. Это будет первый фильм Disney, в котором покажут однополые отношения.

По словам Кондона, персонажем-геем станет ЛеФу (Джош Гэд), помощник главного антагониста фильма — Гастона (Люк Эванс). «ЛеФу — это тот, кто сначала хочет стать Гастоном, а впоследствии — поцеловать Гастона», — пояснил режиссер. «Это здорово — отдельный сюжет в фильме Disney, посвященный геям», — сказал он.

Фильм выйдет на экраны 17 марта.



