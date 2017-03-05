Появился тизер ко второму фильму "Дэдпул"

Предварительная дата мировой премьеры картины намечена на 2 марта 2018 года.

Официальный тизер фильма «Дэдпул 2» был опубликован в Сети, сообщает Inforeactor.ru.





Предварительная дата мировой премьеры картины намечена на 2 марта 2018 года.





Вторая часть «Дэдпула» станет продолжением фильма, вышедшего зимой 2016 года. В центре сюжета — бывший наемник Уэйд Уилсон, который после участия в программе американских ВС приобрел суперсилу и способность к регенерации любых частей тела.





Предыдущий «Дэдпул», главную роль в котором сыграл Райан Рейнольдс, собрал в прокате почти 800 миллионов долларов.









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