На Филиппинах обнаружено тело казненного заложника из Германии

Тело находилось на одном из островов архипелага Сулу на укрепленной базе боевиков.

Филиппинские военные обнаружили тело заложника из Германии Юргена Кантнера, казненного на прошлой неделе боевиками исламистской группировки "Абу-Саяф", сообщает Би-би-си.





Тело находилось на одном из островов архипелага Сулу на укрепленной базе боевиков. После оформления соответствующих бумаг его отправят на родину для захоронения.





70-летний Юрген Кантнер в ноябре был похищен с принадлежавшей ему яхты у берегов Малайзии. Тело его жены Сабины Мерц было впоследствии найдено на яхте - судя по всему, она была убита при попытке оказать сопротивление.





Боевики требовали за освобождение Кантера выкуп в размере 30 млн филиппинских песо (600 тыс. долларов). Его казнили после того, как требуемая сумма не была собрана.





Кантнера и Мерц уже похищали ранее. В 2008 году они пробыли в плену у сомалийских пиратов 52 дня и были освобождены после того, как был выплачен выкуп.





Группировка "Абу-Саяф" - одна из нескольких джихадистских экстремистских групп, действующих вблизи южных островов Филиппин.





Ее лидер Иснилон Тотони Хапилон в июле 2014 года принес клятву верности "Исламскому государству" (экстремистской организации, запрещенной во многих странах, включая Россию).





"Абу-Саяф" известна своей жестокостью. Заложников боевики часто обезглавливают.



