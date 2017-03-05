На Филиппинах обнаружено тело казненного заложника из Германии
5 марта 2017, 09:15
Тело находилось на одном из островов архипелага Сулу на укрепленной базе боевиков.
Филиппинские военные обнаружили тело заложника из Германии Юргена Кантнера, казненного на прошлой неделе боевиками исламистской группировки "Абу-Саяф", сообщает Би-би-си.
Тело находилось на одном из островов архипелага Сулу на укрепленной базе боевиков. После оформления соответствующих бумаг его отправят на родину для захоронения.
70-летний Юрген Кантнер в ноябре был похищен с принадлежавшей ему яхты у берегов Малайзии. Тело его жены Сабины Мерц было впоследствии найдено на яхте - судя по всему, она была убита при попытке оказать сопротивление.
Боевики требовали за освобождение Кантера выкуп в размере 30 млн филиппинских песо (600 тыс. долларов). Его казнили после того, как требуемая сумма не была собрана.
Кантнера и Мерц уже похищали ранее. В 2008 году они пробыли в плену у сомалийских пиратов 52 дня и были освобождены после того, как был выплачен выкуп.
Группировка "Абу-Саяф" - одна из нескольких джихадистских экстремистских групп, действующих вблизи южных островов Филиппин.
Ее лидер Иснилон Тотони Хапилон в июле 2014 года принес клятву верности "Исламскому государству" (экстремистской организации, запрещенной во многих странах, включая Россию).
"Абу-Саяф" известна своей жестокостью. Заложников боевики часто обезглавливают.
Фото: AFP
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