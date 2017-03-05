Геннадий Головкин вошел в ТОП-5 непобежденных действующих боксеров

В активе GGG серия из 23 нокаутов и 18 успешных защит титулов.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) вошел в ТОП-5 лучших непобежденных действующих боксеров по версии британского телеканала BoxNation, сообщает Vesti.kz





Канал на своем сайте опубликовал соответствующий список, в котором Головкин занял четвертое место из восьми. Казахстанский боксер одержал 36 побед в 36 боях, из которых 33 он завершил досрочно, он лучший нокаутер в истории среднего веса. Также в активе GGG серия из 23 нокаутов и 18 успешных защит титулов.





По мнению телеканала, "лучшую победу" Головкин одержал в бою с канадцем Давидом Лемье, у которого он в октябре 2015 года отобрал пояс IBF. А самый "близкий бой" казахстанцу дал Кассим Оума из Уганды, который был нокаутирован в десятом раунде. Отобрать "ноль" в графе поражений у Головкина, как считает BoxNation, способен мексиканец Сауль "Канело" Альварес.





Полностью рейтинг BoxNation выглядит следующим образом:

1. Роман Гонсалес (46-0) 2. Ваенхонг Менайотин (45-0) 3. Деонтей Уайлдер (38-0) 4. Геннадий Головкин (36-0) 5. Майки Гарсия (36-0) 6. Хильберто Рамирес (34-0) 7. Дэнни Гарсия (33-0) 8. Терри Флэнаган (32-0).

Отмечается, что Андре Уорд (31-0) и Теренс Кроуфорд (30-0) не были включены в этот список.

Добавим, что свой следующий бой Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке против американца Дэниэла Джейкобса.

