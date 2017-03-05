В Алматы молодой парень без прав устроил ДТП с 4 пострадавшими

Toyota Camry двигалась по проспекту в восточном направлении и вблизи проспекта Гагарина водитель увеличил скорость. Наехав на препятствие и не справившись с управлением снес ограждение и врезался в дерево.





В машине находились 6 человек, 4 из них пострадали.





Стоит отметить, что за рулем был 18-летний парень, который еще не получил права.