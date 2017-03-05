В Алматы молодой парень без прав устроил ДТП с 4 пострадавшими
5 марта 2017, 10:03
Стоит отметить, что за рулем был молодой 18-летний парень, который еще не получил права.
В Алматы на проспекте Аль-Фараби произошло крупное ДТП, сообщает Zakon.kz.
Toyota Camry двигалась по проспекту в восточном направлении и вблизи проспекта Гагарина водитель увеличил скорость. Наехав на препятствие и не справившись с управлением снес ограждение и врезался в дерево.
В машине находились 6 человек, 4 из них пострадали.
Стоит отметить, что за рулем был 18-летний парень, который еще не получил права.
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