Найден пилот сирийского истребителя, разбившегося на юге Турции

Пилот ранен.





Турецкий телеканал NTV сообщил, что пилот был доставлен в жандармерию, а затем госпитализирован.





Ранее члены запрещенной в РФ радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии. СМИ отмечали, что пилот сирийских ВВС после этого инцидента якобы катапультировался и приземлился на территории Турции. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции.





СМИ со ссылкой на губернатора провинции Хатай ранее сообщили, что турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего на турецко-сирийской границе самолета.