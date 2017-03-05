Найден пилот сирийского истребителя, разбившегося на юге Турции
5 марта 2017, 10:21
Пилот ранен.
Турецкие спасатели нашли пилота самолета ВВС Сирии, разбившегося у сирийской границы, сообщает РИА Новости.
Пилот ранен.
Турецкий телеканал NTV сообщил, что пилот был доставлен в жандармерию, а затем госпитализирован.
Ранее члены запрещенной в РФ радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии. СМИ отмечали, что пилот сирийских ВВС после этого инцидента якобы катапультировался и приземлился на территории Турции. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции.
СМИ со ссылкой на губернатора провинции Хатай ранее сообщили, что турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего на турецко-сирийской границе самолета.
Фото: РИА Новости
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