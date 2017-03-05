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Найден пилот сирийского истребителя, разбившегося на юге Турции

5 марта 2017, 10:21

Пилот ранен.


Турецкие спасатели нашли пилота самолета ВВС Сирии, разбившегося у сирийской границы, сообщает РИА Новости.

Пилот ранен.

Турецкий телеканал NTV сообщил, что пилот был доставлен в жандармерию, а затем госпитализирован.

Ранее члены запрещенной в РФ радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии. СМИ отмечали, что пилот сирийских ВВС после этого инцидента якобы катапультировался и приземлился на территории Турции. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции.

СМИ со ссылкой на губернатора провинции Хатай ранее сообщили, что турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего на турецко-сирийской границе самолета.

Фото: РИА Новости

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