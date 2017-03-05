«Умный» дом по разумной цене создал ученик НИШ в Актау

В конце марта макет планируют представить на Наурызовских встречах - это конкурс научных проектов Назарбаев интеллектуальных школ.

В Актау ученик Назарбаев интеллектуальной школы Есет Сидешов создал макет «умного» дома, который управляется при помощи микроплаты, сообщает Хабар 24





Сигнал посылается на телефон и планшет и дом буквально оживает. Открываются двери, окна, раздвигаются шторы, включаются свет и камера видеонаблюдения.





Стоит такое ноу-хау значительно дешевле аналогов. Оборудование с технологиями одной комнаты в доме, по словам ученика, обойдется всего в 60 долларов. На создание «умного» дома 17-летний инженер потратил 4 месяца. Воплотить идею помог руководитель кружка робототехники.





В конце марта макет планируют представить на Наурызовских встречах - это конкурс научных проектов Назарбаев интеллектуальных школ. Есет рассчитывает на победу, ведь его изобретение поможет сэкономить электроэнергию и время.





"С микроплатой «Ардуино» можно сделать свой дом безопасным и подключить датчики движения, датчики тепла. Когда, например, дверь закрыта, другой человек войдет через окно или двери, то датчик движения увидит человека и даст сигнал на сотовый телефон. Даже с дальнего расстояния можно быть хозяином своего дома", - сказал ученик НИШ г.Актау Есет Сидешов.





