Виновника крупной аварии на водопроводе назвали в Астане

С целью предотвращения потерь воды и дальнейшего устранения порыва было задействовано более 30 сотрудников ГКП «Астана Су Арнасы» и 21 ед. техники.

Виновником коммунальной аварии, в результате которой без воды остались жители 11 домов по ул. Кобланды батыра, стала строительная компания, сообщает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ГКП «Астана су арнасы».





«4 марта текущего года в 16: 10 ТОО «КОМПАНИЯ СОЮЗ XXI» в ходе проведения строительных работ повредило водопровод диаметром 500 мм. В результате в зоне подтопления оказались 4 частных дома. С целью предотвращения потерь воды и дальнейшего устранения порыва было задействовано более 30 сотрудников ГКП «Астана Су Арнасы» и 21 ед. техники по откачке воды на водопроводной линии», - говорится в сообщении коммунального предприятия.





Также отмечается, что «КОМПАНИЯ СОЮЗ XXI» работы по строительству водопровода к центральному водоснабжению проводила без разрешения, то есть самовольно.





Напомним, 11 блоков жилых комплексов в столичном районе «Алматы» остались без воды из-за аварии на водопроводе, сообщил 4 марта аким района Адильбек Сарсембаев.





"В настоящее время на откачке воды задействовано более 20 единиц ассенизаторских машин. Под отключением 11 блоков жилых комплексов 900 квартир, частично 4 улицы частного сектора", - рассказал аким.





Фото: МИА Казинформ



