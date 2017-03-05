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Виновника крупной аварии на водопроводе назвали в Астане

5 марта 2017, 11:43

С целью предотвращения потерь воды и дальнейшего устранения порыва было задействовано более 30 сотрудников ГКП «Астана Су Арнасы» и 21 ед. техники.


Виновником коммунальной аварии, в результате которой без воды остались жители 11 домов по ул. Кобланды батыра, стала строительная компания, сообщает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ГКП «Астана су арнасы».

«4 марта текущего года в 16: 10 ТОО «КОМПАНИЯ СОЮЗ XXI» в ходе проведения строительных работ повредило водопровод диаметром 500 мм. В результате в зоне подтопления оказались 4 частных дома. С целью предотвращения потерь воды и дальнейшего устранения порыва было задействовано более 30 сотрудников ГКП «Астана Су Арнасы» и 21 ед. техники по откачке воды на водопроводной линии», - говорится в сообщении коммунального предприятия.

Также отмечается, что «КОМПАНИЯ СОЮЗ XXI» работы по строительству водопровода к центральному водоснабжению проводила без разрешения, то есть самовольно.

Напомним, 11 блоков жилых комплексов в столичном районе «Алматы» остались без воды из-за аварии на водопроводе, сообщил 4 марта аким района Адильбек Сарсембаев.

"В настоящее время на откачке воды задействовано более 20 единиц ассенизаторских машин. Под отключением 11 блоков жилых комплексов 900 квартир, частично 4 улицы частного сектора", - рассказал аким.

Фото: МИА Казинформ


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