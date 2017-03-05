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В Афганистане при нападении талибов погибли не менее семи полицейских

5 марта 2017, 12:42

Боевики в воскресенье совершили нападение на контрольно-пропускной пункт в провинции Кундуз.


По меньшей мере семь полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на севере Афганистана, передает РИА Новости.

Боевики в воскресенье совершили нападение на контрольно-пропускной пункт в провинции Кундуз. Подробности не приводятся.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города.

Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство".

Фото: AP

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