В Афганистане при нападении талибов погибли не менее семи полицейских
5 марта 2017, 12:42
Боевики в воскресенье совершили нападение на контрольно-пропускной пункт в провинции Кундуз.
По меньшей мере семь полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на севере Афганистана, передает РИА Новости.
Боевики в воскресенье совершили нападение на контрольно-пропускной пункт в провинции Кундуз. Подробности не приводятся.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города.
Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство".
Фото: AP
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