В Сомали за два дня более 100 человек умерли от голода
5 марта 2017, 13:08
По оценкам ООН, около 5 миллионов жителей Африканского Рога нуждаются в помощи на фоне разворачивающегося голода.
Более 110 человек погибли в течение двух дней в южной части Сомали от голода, вызванного продолжающейся засухой, - сообщает Би-би-си.
"Это сложная ситуация для животноводов и домашнего скота. Люди также страдают от голода и диареи. В течение последних 48 часов в регионе Бай погибли 110 человек", - заявил премьер-министр страны Хасан Али Хайре.
"Правительство Сомали сделает все возможное, чтобы спасти людей, и мы призываем граждан страны помочь умирающим сомалийцам", - добавил он.
Ассошиэйтед Пресс отмечает, что власти впервые сообщили информацию по погибшим в стране с того момента, как во вторник объявили о национальной катастрофе.
По оценкам ООН, около 5 миллионов жителей Африканского Рога нуждаются в помощи на фоне разворачивающегося голода.
В 2011 году из-за голода в Сомали погибли 260 тысяч человек.
Фото: GETTY IMAGES
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