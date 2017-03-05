Солист группы Bad Boys Blue попал в ДТП по дороге в Томск
5 марта 2017, 14:16
Сейчас состояние артиста удовлетворительное.
Автомобиль, в котором ехал лидер группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни, попал в ДТП на трассе Новосибирск-Томск, сообщает РИА Новости.
Как сообщает портал, певец получил перелом бедра и был прооперирован в Томске. По информации менеджера артиста, в машине находились он, водитель и Джон МакИнерни с супругой. Сейчас состояние артиста удовлетворительное.
По данным ГУМВД по Новосибирской области, ДТП произошло 4 марта в 11.20 местного времени в Болотнинском районе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В полиции не раскрывают личности участников ДТП, однако источник рассказал, что в аварии действительно пострадал Джон МакИнерни.
Накануне Bad Boys Blue должны были выступить в Томске на концерте Mega Dance 90-х, но не смогли этого сделать.
В понедельник МакИнерни улетит в Москву, откуда отправится в Варшаву для дальнейшего лечения, сообщает Vtomske.ru.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847331-282c71542a42a46fde81694fd9d14505
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...