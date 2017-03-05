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Солист группы Bad Boys Blue попал в ДТП по дороге в Томск

5 марта 2017, 14:16

Сейчас состояние артиста удовлетворительное.


Автомобиль, в котором ехал лидер группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни, попал в ДТП на трассе Новосибирск-Томск, сообщает РИА Новости.

Как сообщает портал, певец получил перелом бедра и был прооперирован в Томске. По информации менеджера артиста, в машине находились он, водитель и Джон МакИнерни с супругой. Сейчас состояние артиста удовлетворительное.

По данным ГУМВД по Новосибирской области, ДТП произошло 4 марта в 11.20 местного времени в Болотнинском районе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В полиции не раскрывают личности участников ДТП, однако источник рассказал, что в аварии действительно пострадал Джон МакИнерни.

Накануне Bad Boys Blue должны были выступить в Томске на концерте Mega Dance 90-х, но не смогли этого сделать.

В понедельник МакИнерни улетит в Москву, откуда отправится в Варшаву для дальнейшего лечения, сообщает Vtomske.ru.

Фото: РИА Новости

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